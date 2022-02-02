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Взуттєва плутанина: Періс Хілтон переплутала туфлі

Автор: Сергій Кулик

Періс Хілтон випадково одягла невідповідні туфлі на знімальний майданчик "Вечірнього шоу за участю Джиммі Феллона", але сприйняла це з посмішкою

Періс Хілтон вийшла на шоу Джиммі Феллона в різному взутті. Це помітив Elle.

На зйомки передачі зірка прийшла в неоново-лаймовій сукні зі стразами та бежевих туфлях на шпильці Giuseppe Zanotti. Однак коли Періс Хілтон ступила на знімальний майданчик, виявилося, що тільки одна з туфель - вищезгадані бежеві човники на шпильці, інша - невідомої марки туфлі на такому ж високому підборі, усіяні стразами.

Розбіжність у парі взуття відзначив і сам ведучий. Після зйомок Джиммі Фелон виклав в Інстаграм відеоролик з підписом: "Коли вибігаєш з дому в неправильних туфлях".

Хілтон сприйняла все це спокійно, додавши два смайлики, що сміються, і смайлик вогню в коментарях до "Вечірнього шоу" в Інстаграм.

Також деякі користувачі припустили, що Періс у такий спосіб хотіла запустити новий тренд

Раніше ми писали як Періс Хілтон вперше виходила заміж

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Пэрис Хилтон