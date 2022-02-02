Взуттєва плутанина: Періс Хілтон переплутала туфлі

На зйомки передачі зірка прийшла в неоново-лаймовій сукні зі стразами та бежевих туфлях на шпильці Giuseppe Zanotti. Однак коли Періс Хілтон ступила на знімальний майданчик, виявилося, що тільки одна з туфель - вищезгадані бежеві човники на шпильці, інша - невідомої марки туфлі на такому ж високому підборі, усіяні стразами.

Розбіжність у парі взуття відзначив і сам ведучий. Після зйомок Джиммі Фелон виклав в Інстаграм відеоролик з підписом: "Коли вибігаєш з дому в неправильних туфлях".

Хілтон сприйняла все це спокійно, додавши два смайлики, що сміються, і смайлик вогню в коментарях до "Вечірнього шоу" в Інстаграм.

Також деякі користувачі припустили, що Періс у такий спосіб хотіла запустити новий тренд