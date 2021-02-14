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Не обязана всем нравиться: Полякова устроила пранк и раскрыла неприглядную правду о себе

Автор: Lite

Скандальная ситуация с Олей Поляковой и Тиной Кароль все еще будоражит фанов артисток. Так, певицы уже поделились первыми реакциями на произошедшее и "Королева ночи" извинилась за свои колкие неосторожные высказывания в адрес коллеги, которую она назвала "плакальщицей на похоронах". Тина также не осталась в стороне. Но сеть продолжает гудеть и интерес к конфликту не падает. Поэтому Оля решила выйти в прямой эфир в своем Instagram.

Певица потроллила саму себя и заявила, что и дальше будет скандалисткой, ведь она такая, какая есть, зато искренняя и честная. Видео появилось в Facebook Поляковой.

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Накануне Дня Святого Валентина, 13 февраля, Оля прокомментировала скандальную ситуацию с Тиной Кароль после своих неосторожных высказываний и рассказала "нелицеприятную правду" о себе. Также певица решила пригласить в эфир "врача" и провести "сеанс психотерапии". Впрочем, такой ход оказался троллингом самой Поляковой. Но это не помешало Оле все же высказаться о произошедшем.

Певица отметила, что прошла сложный и тернистый путь и стала нечувствительна к хейту в сети.

"Я такая, какая я есть. Где-то грубая, дерзкая, неадекватная, больная на голову, наглая. Разная, всякая, на любой вкус! Но я такая, какая есть. И если вам не нравится, вы можете не смотреть. Можете отписаться от меня в соцсетях, затыкать уши и глаза, когда меня показывают по телевизору. Не смотреть — я не обязана всем нравиться", - начала она.

Оля отметила, что может ошибаться, но, в то же время, способна признавать свои промахи.

"Могу искренне извиниться — и также искренне могу извинить и простить. Я — здесь и сейчас, такая, как есть. Думаю, что здесь у меня больше людей, которые могут отличить фальшь от искренности, а пиар от правды… А кому не нравится — идите поплачьте... Всех целую, всех люблю, а если кто-то слишком нежен для этого бизнеса, ну что ж, простите великодушно!" - отметила Полякова.

Напомним, что Тина Кароль рассказала, как обернула скандальную ситуацию с Поляковой себе на пользу.

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Новости Украины Оля ПоляковаТина Кароль
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