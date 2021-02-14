Не зобов'язана всім подобатися: Полякова влаштувала пранк і розкрила непривабливу правду про себе

Напередодні Дня Святого Валентина, 13 лютого, Оля прокоментувала скандальну ситуацію з Тіною Кароль після своїх необережних висловлювань та розповіла "неприємну правду про себе". Також співачка вирішила запросити в ефір "лікаря" і провести "сеанс психотерапії". Втім, такий хід виявився тролінгом самої Полякової. Але це не завадило Олі все ж висловитися про подію.

Співачка зазначила, що пройшла складний і тернистий шлях і стала нечутлива до хейту в мережі.

"Я така, яка я є. Десь груба, зухвала, неадекватна, хвора на голову, нахабна. Різна, всяка, на будь-який смак! Але я така, яка є. І якщо вам не подобається, ви можете не дивитися. Можете відписатися від мене в соцмережах, затикати вуха і очі, коли мене показують по телевізору. Не дивитися — я не зобов'язана всім подобатися", - почала вона.

Оля зазначила, що може помилятися, але, в той же час, здатна визнавати свої промахи.

"Можу щиро вибачитися — і також щиро можу вибачити і пробачити. Я — тут і зараз, така, як є. Думаю, що тут у мене більше людей, які можуть відрізнити фальш від щирості, а піар від правди... А кому не подобається — йдіть поплачте... Всіх цілую, всіх люблю, а якщо хтось занадто ніжний для цього бізнесу, ну що ж, вибачте великодушно!" - зазначила Полякова.