"Очень переживаю": взволнованная Ефросинина расчувствовалась из-за сына и сделала признание о нем

Саша позирует вместе с гордым папой Тимуром Хромаевым, а в руках держит диплом. На других фото мальчик похож на настоящего магистра – в синей мантии и шапочке-конфедератке.

"Казалось, этот день никогда не наступит… Нашему парню осталось чуть больше недели до первого класса. Я переживаю очень. Как адаптируется, как коллектив, как будет кушать, как вообще воспримет новую жизнь?" - поделилась своими тревогами Маша.

Маша гордится своим любимым сыночком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Она рассказала, что Саша и при поступлении в детсад проходил адаптацию. Мальчик креативно подходил ко всему происходящему, с этим даже связаны курьезные истории, но школа – это несколько другой уровень и степень ответственности. Поэтому его взволнованная мама переживает и задается массой вопросов.



"В саду и "р" и кучу других букв научили правильно выговаривать, и читать выучился, и увлекся хрупкой девочкой Марийкой (имя отличное, сынок, молодец). Вообще, эти годы в садике пролетели легко и безмятежно, только на утренниках у меня слезы по локтям текли от умиления, когда каждый раз, несмотря на роль то жука, то пирата, то помидора, мой сын все равно выходил в форме полицейского. Но и тут в саду все понимали и поддерживали: "он личность и у него есть своя страсть, мы ее уважаем", - рассказала забавные истории из жизни маленького Саши его звездная мама.

"Я же готовлю носовые платки на 1-ое сентября", - призналась ведущая.