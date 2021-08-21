"Дуже переживаю": схвильована Єфросиніна розчулилася через сина і зробила зізнання про нього

Саша позує разом з гордим татом Тимуром Хромаєвим, а в руках тримає диплом. На інших фото хлопчик схожий на справжнього магістра – в синій мантії і шапочці-конфедератці.

"Здавалося, цей день ніколи не настане ... Нашому хлопцеві залишилося трохи більше тижня до першого класу. Я переживаю дуже. Як адаптується, як колектив, як буде їсти, як взагалі сприйме нове життя?"- поділилася своїми тривогами Маша.

Маша пишається своїм улюбленим синочком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вона розповіла, що Саша і при вступі до дитсадка проходив адаптацію. Хлопчик креативно підходив до всього, що відбувається, з цим навіть пов'язані курйозні історії, але школа – це дещо інший рівень і ступінь відповідальності. Тому його схвильована мама переживає і задається масою питань.



"В саду і "р" і купу інших літер навчили правильно вимовляти, і читати вивчився, і захопився тендітною дівчинкою Марійкою (ім'я відмінне, синок, молодець). Взагалі, ці роки в садку пролетіли легко і безтурботно, тільки на ранках у мене сльози по ліктях текли від розчулення, коли кожен раз, незважаючи на роль то жука, то пірата, то помідора, мій син все одно виходив у формі поліцейського. Але і тут в саду всі розуміли і підтримували: "він особистість і у нього є своя пристрасть, ми її поважаємо", - розповіла кумедні історії з життя маленького Саші його зіркова мама.

"Я ж готую носові хустки на 1-е вересня", - зізналася ведуча.