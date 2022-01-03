Одежда по всему полу: Каменских объяснила, зачем устроила дикий беспорядок дома

Настя Каменских удивила поклонников снимками своей гардеробной, которая буквально перевернута вверх дном - повсюду валяется разбросанная одежда и обувь.
Как призналась певица в своем Instagram, так она собирается в отпуск и пытается решить, что же взять с собой.
На фото Настя сидит на полу среди царящего вокруг хаоса с задумчивым видом на лице. На артистке домашняя черно-белая толстовка, волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни капли макияжа.
Настя Каменских показала, как собирается в отпуск (фото: instagram.com/kamenskux)
"Только в одном случае дома может быть такой хаос. Когда началась подготовка к долгожданному отпуску. Признавайтесь, кто как и я любит собирать чемоданы?" - написала Каменских.
Куда она поедет, звезда пока что не стала раскрывать.
Фолловеры Насти принялись обсуждать новые фото и делиться своим опытом.
Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась дерзким новогодним луком и призналась, что загадала под бой курантов.