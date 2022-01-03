Одежда по всему полу: Каменских объяснила, зачем устроила дикий беспорядок дома

На фото Настя сидит на полу среди царящего вокруг хаоса с задумчивым видом на лице. На артистке домашняя черно-белая толстовка, волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни капли макияжа.

Настя Каменских показала, как собирается в отпуск (фото: instagram.com/kamenskux)

"Только в одном случае дома может быть такой хаос. Когда началась подготовка к долгожданному отпуску. Признавайтесь, кто как и я любит собирать чемоданы?" - написала Каменских.

Куда она поедет, звезда пока что не стала раскрывать.

Фолловеры Насти принялись обсуждать новые фото и делиться своим опытом.