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Одяг по всій підлозі: Каменських пояснила, навіщо влаштувала дикий безлад вдома

Автор: Марина Настевич

Настя Каменських здивувала шанувальників знімками своєї вбиральні, яка буквально перевернута догори дном - всюди валяється розкиданий одяг і взуття.

Як зізналася співачка у своєму Instagram, так вона збирається у відпустку і намагається вирішити, що ж взяти з собою.

На фото Настя сидить на підлозі серед хаосу, що панує навколо, з задумливим видом на обличчі. На артистці домашня чорно-біла толстовка, волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

Настя Каменських показала, як збирається у відпустку (фото: instagram.com/kamenskux)

"Тільки в одному випадку вдома може бути такий хаос. Коли почалася підготовка до довгоочікуваної відпустки. Признавайтесь, хто як і я любить збирати валізи?" - написала Каменських.

Куди вона поїде, зірка поки що не стала розкривати.

Фолловери Насті почали обговорювати нові фото і ділитися своїм досвідом.

  • А в підсумку у відпустці нічого не потрібно, крім пари футболок, шортів, купальника і тапок
  • Не люблю збирати валізу!!! Все потрібно і нічого не влазить, а ходиш в двох шортах і майках
  • Красунька
  • Я теж так збираюся
  • Гарного відпочинку
  • Гарненька
  • Таке враження, що хату обнесли...
  • Клас, я думала що таке буває у мене в кімнаті!!! Приємно, що я не одна така
  • Або в кімнаті живуть діти
  • Яка красуня
  • Це норм, творчий процес, потім прибереш

Нагадаємо, раніше Настя Каменських похвалилася зухвалим новорічним луком і зізналася, що загадала під бій курантів.

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Настя Каменських