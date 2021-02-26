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Без одежды и связанная: победительница Холостяк 10 поразила суперинтимным фото

Автор: Lite

Победительница "Холостяк 10" Даша Ульянова активно ведет соцсети и делится яркими моментами своей жизни, мотивирует и дразнит пикантными кадрами. Девушка держит подписчиков в курсе событий из своей жизни и подбрасывает им поводы для обсуждений. Именно таким поводом стало обнаженное фото красавицы-гимнастки.

Даша запостила в Instagram интимный снимок в стиле ню, позволив поклонникам расмотреть свои прелести.

Девушка предстала полностью обнаженной, прикрыв грудь рукой, а интимные места – цветами. Она также подчеркнула тонкую талию веревкой. Макияж Даши сделан с акцентом на пухлые губы, мейкап легкий и ненавязчивый, ведь фото не требует дополнительных акцентов.

"А за окном почти весна", - провокационный кадр цитатой из песни группы Океан Ельзи девушка.

Даша предстала в сети без одежды (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Мнения поклонников победительницы "Холостяк 10" разделились. Одни посчитали кад соблазнительным и эстетичным, другие – раскритиковали за излишнюю интимность.

  • Пошло
  • Зачем? Это для одного быть должно любимого мужчины
  • Вау, очень круто
  • Шикарная
  • Красотка
  • Просто бомба
  • Вау, просто бомба, прекрасна
  • Нужно идти на Холостячку
  • Это разрыв наших сердец
  • Ого, смело
  • Неожиданно
  • Искусство

Стоит отметить, что ранее девушку буквально забросали вопросами о ее бывшем возлюбленном – экс-холостяке Максиме Михайлюке. Дело в том, что красавец-пилот готовится стать отцом – его возлюбленная Дарья Хлыстун беременна первенцем.

Даша балует поклонников пикантными фото (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Хочу сказать только одно: "Пусть у всех все будет хорошо". От чистых мыслей и искренней благодарности всем и всему, что было на нашем жизненном пути, мы сами становимся счастливей",- философски заметила Даша.

Ранее победительница "Холостяк 10" разбила авто.

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