Без одягу і зв'язана: переможниця Холостяк 10 вразила суперінтимним фото

Дівчина постала повністю оголеною, прикривши груди рукою, а інтимні місця – квітами. Вона також підкреслила тонку талію мотузкою. Макіяж Даші зроблений з акцентом на пухкі губи, мейкап легкий і ненав'язливий, адже фото не вимагає додаткових акцентів.

"А за вікном майже весна", - провокаційне кадр цитатою з пісні гурту Океан Ельзи дівчина.

Даша з'явилася в мережі без одягу (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Думки шанувальників переможниці "Холостяк 10" розділилися. Одні вважали кадр спокусливим і естетичним, інші – розкритикували за надмірну інтимність.

Пішло

Навіщо? Це для одного повинно бути коханого чоловіка

Вау, дуже круто

Шикарна

Красуня

Просто бомба

Вау, просто бомба, прекрасна

Потрібно йти на Холостячку

Це розрив наших сердець

Ого, сміливо

Несподівано

Мистецтво

Варто зазначити, що раніше дівчину буквально закидали питаннями про її колишнього коханого – екс-холостяка Максима Михайлюка. Справа в тому, що красень-пілот готується стати батьком – його кохана Дар'я Хлистун вагітна первістком.

Даша балує шанувальників пікантними фото (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Хочу сказати тільки одне: "Нехай у всіх все буде добре". Від чистих думок і щирої подяки всім і всьому, що було на нашому життєвому шляху, ми самі стаємо щасливішими",- філософськи зауважила Даша.