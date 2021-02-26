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Без одягу і зв'язана: переможниця Холостяк 10 вразила суперінтимним фото

Автор: Lite

Переможниця "Холостяк 10" Даша Ульянова активно веде соцмережі і ділиться яскравими моментами свого життя, мотивує і дражнить пікантними кадрами. Дівчина тримає підписників в курсі подій зі свого життя і підкидає їм приводи для обговорення. Саме таким приводом стало оголене фото красуні-гімнастки.

Даша запостила в Instagram інтимний знімок в стилі ню, дозволивши прихильникам розглянути свої принади.

Дівчина постала повністю оголеною, прикривши груди рукою, а інтимні місця – квітами. Вона також підкреслила тонку талію мотузкою. Макіяж Даші зроблений з акцентом на пухкі губи, мейкап легкий і ненав'язливий, адже фото не вимагає додаткових акцентів.

"А за вікном майже весна", - провокаційне кадр цитатою з пісні гурту Океан Ельзи дівчина.

Даша з'явилася в мережі без одягу (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Думки шанувальників переможниці "Холостяк 10" розділилися. Одні вважали кадр спокусливим і естетичним, інші – розкритикували за надмірну інтимність.

  • Пішло
  • Навіщо? Це для одного повинно бути коханого чоловіка
  • Вау, дуже круто
  • Шикарна
  • Красуня
  • Просто бомба
  • Вау, просто бомба, прекрасна
  • Потрібно йти на Холостячку
  • Це розрив наших сердець
  • Ого, сміливо
  • Несподівано
  • Мистецтво

Варто зазначити, що раніше дівчину буквально закидали питаннями про її колишнього коханого – екс-холостяка Максима Михайлюка. Справа в тому, що красень-пілот готується стати батьком – його кохана Дар'я Хлистун вагітна первістком.

Даша балує шанувальників пікантними фото (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Хочу сказати тільки одне: "Нехай у всіх все буде добре". Від чистих думок і щирої подяки всім і всьому, що було на нашому життєвому шляху, ми самі стаємо щасливішими",- філософськи зауважила Даша.

Раніше переможниця "Холостяк 10" розбила авто.

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