Без одягу і зв'язана: переможниця Холостяк 10 вразила суперінтимним фото

Переможниця "Холостяк 10" Даша Ульянова активно веде соцмережі і ділиться яскравими моментами свого життя, мотивує і дражнить пікантними кадрами. Дівчина тримає підписників в курсі подій зі свого життя і підкидає їм приводи для обговорення. Саме таким приводом стало оголене фото красуні-гімнастки.
Даша запостила в Instagram інтимний знімок в стилі ню, дозволивши прихильникам розглянути свої принади.
Дівчина постала повністю оголеною, прикривши груди рукою, а інтимні місця – квітами. Вона також підкреслила тонку талію мотузкою. Макіяж Даші зроблений з акцентом на пухкі губи, мейкап легкий і ненав'язливий, адже фото не вимагає додаткових акцентів.
"А за вікном майже весна", - провокаційне кадр цитатою з пісні гурту Океан Ельзи дівчина.
Даша з'явилася в мережі без одягу (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Думки шанувальників переможниці "Холостяк 10" розділилися. Одні вважали кадр спокусливим і естетичним, інші – розкритикували за надмірну інтимність.
Варто зазначити, що раніше дівчину буквально закидали питаннями про її колишнього коханого – екс-холостяка Максима Михайлюка. Справа в тому, що красень-пілот готується стати батьком – його кохана Дар'я Хлистун вагітна первістком.
Даша балує шанувальників пікантними фото (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
"Хочу сказати тільки одне: "Нехай у всіх все буде добре". Від чистих думок і щирої подяки всім і всьому, що було на нашому життєвому шляху, ми самі стаємо щасливішими",- філософськи зауважила Даша.