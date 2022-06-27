И один в поле воин: украинский певец показал эпатажный клип-антиутопию

"Толпы как таковой и нет. Она у нас в голове. Бояться - это нормально. Но никогда не перекладывайте ответственность на кого-то. Ведь, чтобы жить собственной жизнью, нужно делать собственный выбор", - комментирует BRSFSKY.

Добавим, что песня резко отличается от всего, что творил Денис раньше - будто тоже протестует против привычного уклада. Впервые артист использовал речитатив: необычная и даже иногда странная ритмика текста лишь подчеркивает и нагнетает тревожность.

А в клипе мы видим артиста в необычном агрессивном образе. Ведь именно благодаря здоровой агрессии мы можем отстаивать личные границы.