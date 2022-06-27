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І один у полі воїн: український співак показав епатажний кліп-антіутопію

Денис Борисовський (фото: Muscreators)
Автор: Lite

Денис Борисовський (BRSFSKY) випустив днями епатажний кліп-антіутопію Стадо.

Це соціальний протест проти колективізму, безликості, страху, мовчання та безвідповідальності. І хоча кліп знімали до війни, в ньому можна вловити міжрядковий жорсткий сарказм про форму правління РФ, а також спосіб мислення її громадян.

"Натовпу як такого й немає. Він у нас у голові. Боятися - це нормально. Але ніколи не перекладайте відповідальність на когось. Адже, щоб жити власним життям, потрібно робити власний вибір", - коментує BRSFSKY.

Додамо, що пісня різко відрізняється від усього, що творив Денис раніше - ніби теж протестує проти звичного укладу. Вперше артист використав речитатив: незвичайна і навіть подекуди дивна ритміка тексту лише підкреслює та нагнітає тривожність.

А у кліпі ми бачимо артиста у незвичному агресивному образі. Адже саме завдяки здоровій агресії ми можемо відстоювати особисті кордони.

Раніше ми писали, що відома телеведуча Надія Матвєєва виходить заміж за молодшого на 20 років чоловіка.

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