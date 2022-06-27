І один у полі воїн: український співак показав епатажний кліп-антіутопію

"Натовпу як такого й немає. Він у нас у голові. Боятися - це нормально. Але ніколи не перекладайте відповідальність на когось. Адже, щоб жити власним життям, потрібно робити власний вибір", - коментує BRSFSKY.

Додамо, що пісня різко відрізняється від усього, що творив Денис раніше - ніби теж протестує проти звичного укладу. Вперше артист використав речитатив: незвичайна і навіть подекуди дивна ритміка тексту лише підкреслює та нагнітає тривожність.

А у кліпі ми бачимо артиста у незвичному агресивному образі. Адже саме завдяки здоровій агресії ми можемо відстоювати особисті кордони.