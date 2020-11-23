В одном топе на голое тело: Лобода восхитила поклонников горячими снимками с отдыха

Лобода порадовала фанатов горячими фото

Светлана Лобода хоть "покрасоваться" и любит, но вот свою личную жизнь певица не афиширует. Многочисленная армия поклонников не знает, занято ли сердце их кумира, а еще им остается только предполагать, от кого у Светланы младшая дочь Тильда. Уже несколько лет все склоняются к мнению, что малышка - дочь знаменитого эпатажного исполнителя из Германии - Тилля Линдеманна. Правда, недавно сам Тилль высказался об алчности славянских женщин, заявив, что пока что свадьбу на одной из них не планирует.

Как бы там ни было, в своем микроблоге певица выглядит вполне счастливым человеком. Она то и дело делится снимками из разных съемок и фотосессий, показывает дочерей и не забывает отдохнуть. Вот и на этот раз звезда запостила горячие фото с отдыха: солнечные очки, золотые украшения, откровенный топ - наряд певицы вызвал бурю эмоций у фолловеров.

Лобода и отдыхе, и на работе шикарна (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Какая какая... Симпатичная!", "Афигенная", "Вау, вот это да", - написали поклонники, не сдерживая своих эмоций.

Напомним, что Лобода обожает вдохновлять поклонников стильными луками, недавно она в блестящем платье и на высоких каблуках покорила сеть своей красотой.