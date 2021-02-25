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Огонь: Леся Никитюк в соблазнительном латексном костюме демонстрирует идеальную фигуру

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 11:03
Огонь: Леся Никитюк в соблазнительном латексном костюме демонстрирует идеальную фигуру Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Леся Никитюк устроила между своими фолловерами соцсопрос. Для этого она запостила снимок в соблазнительном латексном костюме.

Ведущая решила спросить фолловеров Instagram, помнят ли они, откуда этот наряд.

Синий латексный топ с откровенным декольте, брюки, выглядывающее нижнее белье, загорелая кожа, идеальная фигура и длинные волосы - Никитюк выгляди просто шикарно на фото, которое она запостила в своем микроблоге.

"В мене дуже скромне питання і я пішла... В якій програмі я була в цьому образі?", - спросила ведущая.

Огонь: Леся Никитюк в соблазнительном латексном костюме демонстрирует идеальную фигуру

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Оказалось, поклонникам Леси совсем нетрудно вспомнить, откуда этот наряд, многие из них тут же написали ответ:

  • Новий рік. Трк "Україна"
  • Новорічна програма. Було супер! Весело, особливо, коли в шини запхали і потім Влад Яма з'явився
  • Новорічна ніч. Ви ще тоді співали свою пісню
  • У "Новорічна ніч на телеканалі "Україна". Співала свою пісню "Ями"
  • Леся, ты - огонь

Напомним, на День святого Валентина Леся в очередной раз восхитила поклонников своими ногами.

Не пропустите снимок, которым восхитились все фанаты Никитюк: на полу в соблазнительной позе, это идиллия.

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