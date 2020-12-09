Огонь: Настя Каменских покорила фанатов длинными ногами в соблазнительном наряде

Настя Каменских и Потап недавно поделились интимным моментом. Певица выставила чувственное видео в домашней обстановке, показав, как супруги работают над рождением нового хита.

Недавно Настя уже представила широкой публике эту песню и горячее видео к ней. А сейчас певица решила порассуждать о чувствах и эмоциях, которые вызывает у нее самой любимая композиция. Настя запостила снимок, на котором она лежит на диване, вокруг разбросаны фотографии, но самое главное, что оценили фанаты, наряд певицы: мини-платье обнажает ноги Каменских, которые, благодаря удачному ракурсу, кажутся очень длинными.

"У каждого есть та самая песня, которая, сколько бы не слушал, попадает в самое сердце. Ее не просто слушаешь, а чувствуешь каждой клеточкой. И даже в самый холодный зимний вечер она подарит невероятное тепло", - написала певица.

Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)

Фанаты назвали фото Насти "огнем" и поспешили оставить свои лайки и эмодзи-вау. НЕ каждый день увидишь любимую певицу в такой позе.

Напомним, украинский рэпер и продюсер Потап не так давно высказался о сотрудничестве с Ольгой Бузовой, попутно наградив собственных фолловеров титулом "долбодятлы".