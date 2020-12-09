Вогонь: Настя Каменських підкорила фанатів довгими ногами в спокусливому вбранні

Настя Каменських і Потап нещодавно поділилися інтимним моментом. Співачка виставила чуттєве відео в домашній обстановці, показавши, як подружжя працюює над народженням нового хіта.

Нещодавно Настя вже представила широкій публіці цю пісню і гаряче відео до неї. А зараз співачка вирішила поміркувати про почуття та емоції, які викликає у неї самої улюблена композиція. Настя запостила знімок, на якому вона лежить на дивані, навколо розкидані фотографії, але найголовніше, що оцінили фанати, наряд співачки: міні-плаття оголило ноги Каменських, які, завдяки вдалому ракурсі, здаються дуже довгими.

"У кожного є та сама пісня, яка, скільки б не слухав, потрапляє в саме серце. Її не просто слухаєш, а відчуваєш кожною клітинкою. І навіть в холодний зимовий вечір вона подарує неймовірне тепло", - написала співачка.

Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)

Фанати назвали фото Насті "вогнем" і поспішили залишити свої лайки і емодзі-вау. Не кожен день побачиш улюблену співачку в такій позі.

Нагадаємо, український репер та продюсер Потап не так давно висловився про співпрацю з Ольгою Бузовою, попутно нагородивши власних фоловерів титулом "довбодятли".