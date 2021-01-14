Огонь: полуголая Настя Каменских потрясла фанатов откровенным тверком

Украинская певица Настя Каменских с мужем Потапом отправились на отдых. Теперь Каменских в своем микроблоге просто засыпает поклонников фото с райских мест.

Даже Потап не выдержал такой красоты - и сделал пост, что для него в последнее время редкость. Он попросил Настю об интимной вещи.

А теперь Каменских, видимо, решила взбодрить скучающую в зимнем Киеве аудиторию - и станцевала... тверк. Видео горячего танца потрясло поклонников.

"Настал этот день. Когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться в активный режим. Начинаем с необычной тренировки нашей попы. Выберите одно из упражнений: twerk - полезно для тела и красиво, zumba - упражнения на основе латиноамериканских танцев. Очень крутое кардио! fitness - сделать 50 приседаний", - написала под видео певица.

Напомним, Настя Каменских обожает одеваться, новый лук у нее практически каждый день. Например, певица показала, как носить самый трендовый костюм сезона. Чтобы не отставать от инфлюенсеров, стоит присмотреться.