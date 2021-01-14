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Вогонь: напівгола Настя Каменських вразила фанатів відвертим тверком

Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських з чоловіком Потапом вирушили на відпочинок. Тепер Каменських у своєму мікроблозі просто засипає шанувальників фото з райських місць.

Навіть Потап не витримав такої краси - і зробив пост, що для нього останнім часом рідкість. Він попросив Настю про інтимні речі.

А тепер Каменських, мабуть, вирішила підбадьорити нудьгуючу в зимовому Києві аудиторію - і станцювала... тверк. Відео гарячого танцю потрясло шанувальників.

"Настав цей день. Коли новорічні свята закінчилися і настав час повертатися в активний режим. Починаємо з незвичайною тренування нашої попи. Виберіть одне з вправ: twerk - корисно для тіла і красиво, zumba - вправи на основі латиноамериканських танців. Дуже круте кардіо! fitness - 50 присідань", - написала під відео співачка.

Нагадаємо, Настя Каменських обожнює одягатися, новий лук у неї практично кожен день. Наприклад, співачка показала, як носити самий трендовий костюм сезону. Щоб не відставати від инфлюєнсерів, варто придивитися.

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