Огонь: полуобнаженные Катерина Кухар с мужем восхитили фанатов невероятной гибкостью

Прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Катерина Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. У супругов двое детей: сын Тимур и дочь Анастасия.

На рождественские праздники все они снялись в веселой фотосессии.

А вот во время отдыха на Мальдивах Катерина и Александр пошли еще дальше: они исполняли перед фотографом танцы просто на пляже. А для одного кадра и вовсе "взлетели" ввысь. Неизвестно, с какого раза снимок удался, но фанатам он напомнил валентинку: Кухар с мужем изображают сердце.

"Улетаю в небо от воспоминаний... По возвращении домой снова и снова мысленно переноситься на белоснежные пляжи, где в умиротворенной тишине слышен только шум океана... Наш отдых был сказочным, именно таким, каким я могла себе его представить только в самом лучшем сне!", - написала Кухар под снимками.

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Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фанаты назвали Катерину и Александра парой-огнем и наставили океан лайков и комментариев под изысканными снимками.

Напомним, Кухар показала, какой была в детстве: узнаете знаменитость?