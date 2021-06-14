ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Огонь! Сальма Хайек в соблазнительном платье восхитила фигурой

Новина українською →
Париж, Понедельник 14 июня 2021 18:32
Огонь! Сальма Хайек в соблазнительном платье восхитила фигурой Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек опубликовала в своем блоге новый снимок, сделанный в прошлом. С его помощью звезда напомнила фанатам о самой актуальной вещи в летнем гардеробе на все времена - белом легком платье. А также вдохновила своей редкой красотой.

Фото стало одним из самых популярных в блоге знойной актрисы, вызвав настоящий ажиотаж.

Сальма позирует в белом платье до колен, лежа на каменных ступеньках. Она трогает распущенные волосы руками и задумчиво смотрит в сторону. Загорелое соблазнительное тело звезды экранов просто покорило ее поклонников.

"По-прежнему входит в десятку самых красивых актрис Голливуда", "Прекрасная женщина", "Огонь!", "Ты совершенно потрясающая", "Идеальна с ног до головы", "Вау", "Столько тепла на холодном камне", "Ох, идеальные ноги", "Ты выглядишь такой хорошенькой", "Горячо", "Эти ноги", - любуются подписчики.

Огонь! Сальма Хайек в соблазнительном платье восхитила фигурой

Сальма Хайек на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, ранее Сальма показала фото, сделанные для глянцевого издания InStyle. Звезда предстала в стильном вечернем образе, который стоит взять на заметку тоже.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Сальма Хайек молодежь актриса красота фигура
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Андрей Данилко рассказал, как на самом деле себя чувствует: все связано с возрастом
Андрей Данилко рассказал, как на самом деле себя чувствует: все связано с возрастом