Огонь! Сальма Хайек в соблазнительном платье восхитила фигурой

Сальма Хайек опубликовала в своем блоге новый снимок, сделанный в прошлом. С его помощью звезда напомнила фанатам о самой актуальной вещи в летнем гардеробе на все времена - белом легком платье. А также вдохновила своей редкой красотой .

Сальма позирует в белом платье до колен, лежа на каменных ступеньках. Она трогает распущенные волосы руками и задумчиво смотрит в сторону. Загорелое соблазнительное тело звезды экранов просто покорило ее поклонников.

"По-прежнему входит в десятку самых красивых актрис Голливуда", "Прекрасная женщина", "Огонь!", "Ты совершенно потрясающая", "Идеальна с ног до головы", "Вау", "Столько тепла на холодном камне", "Ох, идеальные ноги", "Ты выглядишь такой хорошенькой", "Горячо", "Эти ноги", - любуются подписчики.

Сальма Хайек на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)