Оказалось больше общего: Джамала поделилась неожиданным откровением о танцах и партнере на "Танці з зірками 2021"

В воскресенье, 19 сентября, прогремел третий прямой эфир проекта "Танці з зірками 2012", посвященный легенде с мировым именем Григорию Чапкису, которого не стало этим летом. Также в рамках выпуска все участники поделились личными историями о годе, кардинально изменившем их жизнь и судьбу. Одна из звездных претенденток на победу, Джамала, рассказала на паркете историю свего крымско-татарского народа под знаковую для нее песню 1944 и станцевала в национальном костюме танец хайтарма.

На странице в Instagram она поделилась личными открытиями и откровениями, которые пришли к ней во время участия в самом танцевальном проекте страны.

"Вы знаете, только когда я по-настоящему начала заниматься танцами, поняла, что на самом деле у них больше общего с пением, чем мне казалось. О вокале говорят: важно, чтобы были певческие глаза. Так и с танцами. Если человек чувствует содержание и музыку - он ​​танцует глазами", - поделилась наблюдениями звезда.

Она уточнила, что говорит о своем партнере Антоне Нестерко. "Он не просто отлично двигается, обратите внимание, он всегда танцует глазами", - сделала акцент на важную деталь певица.

Также артистка поделилась некоторыми фактами о национальном крымско-татарском танце хайтарма. Она исполнила номер под свою знаковую песню "1944", с которой победила на "Евровидении 2016". Звезда не только танцевала, но и пела, что значительно усложнило ее задачу.

Джамала и Антон основательно подготовились к особому знаковому номеру (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Особый номер без единого прикосновения, двойное волнения из-за движения, пение и ритм - 7/8 в размере 4/4, счастья знакомить вас с традициями моего народа", - призналась она.

Джамала одновременно пела и танцевала во время номера на песню "1944" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Стоит отметить, то третий эфир был посвящен году, который изменил жизнь кажого из участников проекта. Так, Джамала назвала таким судьбоносным периодом победу на "Евровидение 2016" с песней, которая отражала всю трагедию ее родного народа и стала особенно личной для артистки, ведь касалась непосредственно и ее семьи, пострадавшей от депортации крымских татар.

Она призналась, что неоднократно делилась предисторией композиции, но умолчала об одном факте, который готова озвучить.

Джамала показала архивное семейное фото своей прабабушки (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"У моей прабабушки было пятеро детей. Самая младшая дочь Сусана, которая не выдержала двухнедельного пути в товарном вагоне по дороге в среднюю Азию во время депортации. И четверо сыновей, которых прабабушка вырастила, поставила на ноги. И всем им — Айяру, Сейяру, Айдеру, Исмету— удалось вернуться на родину в Крым. Среди них - мой родной дедушка Айяр. Насколько же сильна любовь и преданность родным краям, не устаю этому удивляться каждый раз!" – рассказала личную историю певица.