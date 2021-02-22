Олег Винник уходит в политику, Меган Маркл и принц Гарри больше не герцоги: топ громких новостей недели

Олег Винник заявил о намерении уйти в политику

Популярный певец Олег Винник заявил о решении попробовать свои силы в политике. К таким мыслям он пришел от осознания, что в стране нет достойных политиков. "Мысли приходят, да. Они начали приходить, когда мне пошли предложения заняться политикой. Мне не нравится одна вещь, когда тебя хотят купить. Да, надо это сделать и задуматься", - рассуждает певец.

Также он рассказал, почему не ездит с гастролями в Россию. По мнению артиста, даже разговоры об этом он считает несерьезными. "Я не могу позволить себе вещи, те, которые для меня больны, но не только мне больны, они всем больны", - сказал певец.

Олег Винник намерен уйти в политику (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Голос країни" удивил неожиданным дуэтом

Сестры Завальские, которые известны украинским слушателям как группа "Алиби", решили вернуться на сцену. Свой новый проект The Alibi Sisters девушки представили на вокальном шоу "Голос країни". Примечательно, что наставникам шоу не удалось узнать их вокал. Одна Надя Дорофеева сказала, что голос ей очень знаком, и очень удивилась, повернувшись к сцене. Девушкам предложили остаться и принять участие на проекте, но они отказались. Завальские не хотят занимать место перспективных молодых артистов, но признались, что вернуться на сцену было очень приятно.

Дуэт Alibi Sisters на сцене (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Меган Маркл и принца Гарри лишили привилегий

Меган Маркл, которая ожидает второго ребенка, и ее муж принц Гарри вновь стали главными звездами сети. Королева Великобритании Елизавета II на днях лишила их королевских привилегий и обязанностей, а также титулов герцогов Сассекских. О решении было заявлено на сайте Букингемского дворца. Королева пришла к выводу, что "отойдя от работы королевской семьи, невозможно продолжать выполнять обязанности и обязанности, связанные с жизнью государственной службы". При этом они навсегда останутся "любимыми членами семьи". Так что Меган Маркл и принц Гарри утратили почетные воинские звания и королевское покровительство. Также они не смогут заниматься патронажем благотворительных организаций.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ким Кардашьян официально разводится с Канье Уэстом

О том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст расходятся, стало известно уже давно. Но поскольку никто из знаменитостей не делал официальных заявлений, поклонники не теряли надежду на примирение пары. И хотя близкие к окружению экс-супругов люди утверждали, что шансов мало, многие верили в чудо. Но теперь, похоже, ждать нечего: пара официально подала на развод.

Первый шаг сделала 40-летняя Ким. Телезвезда попросила о совместной юридической и физической опеке над их четырьмя детьми, и 43-летний Уэст обязался выполнять свои отцовские обязанности. Также легко они уладили и имущественный вопрос, не отступая от условий брачного договора. В прессе считается, что более тяжело развод переживает Канье, хотя Ким также явно не в лучшей форме, судя по некоторым ее постам в личном блоге.

Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)