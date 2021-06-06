Ольга Фреймут честно рассказала о безденежье и жизни матери-одиночки: это страшное ощущение
Ольга Фреймут сегодня – счастливая жена и многодетная мама, воспитывающая троих детей: дочерей Злату и Евдокию и сына Валерия. Недавно ведущая отметила годовщину свадьбы со своим мужем Владимиром Локотко и признается, что он ее опора во всем. Но так было не всегда – Ольге пришлось вкусить непростую судьбу матери-одиночки, о чем она до сих пор вспоминает с содроганием.
О превратностях жизни одинокой мамы и безденежье в семье ведущая рассказала в интервью для "ТСН".
Фреймут отметила, что имеет разный опыт материнства. Она заговорила о сложном периоде, когда осталась одна со старшей дочерью Златой Митчелл.
"9 лет я была одинокой мамой. Когда у меня была только Злата, это было другое материнство, ты одна с ребенком. Ребенок болеет — это на твоей ответственности. Нет возможности заплатить за садик (потому что мы жили очень бедно), в который ты хочешь, — это твоя ответственность", - пожаловалась на непростую судьбу Ольга.
В воспитании детей Ольге очень помогает муж (фото: instagram.com/freimutolia)
В память ведущей запал один эпизод из детства старшей дочки, когда 4-летняя девочка подхватила воспаление легких, а у ее мамы не было средств даже отвезти ребенка в больницу.
"Я ночью беру ее на руки, у меня не было денег на такси, и это страшное ощущение", - описала переживания ведущая.
Сейчас же Ольге не о чем беспокоиться – ее муж является надежным плечом и опорой для ведущей. Он взял на себя заботы о семье и является прекрасным папой.
"Мой муж намного ответственнее отец, чем я мама. Всю нашу семью он взял под свое крыло", - констатирует телезвезда.
Напомним, что ранее научила девушек, как правильно вести себя на первом свидании.