Ольга Фреймут честно рассказала о безденежье и жизни матери-одиночки: это страшное ощущение

Ольга Фреймут сегодня – счастливая жена и многодетная мама , воспитывающая троих детей: дочерей Злату и Евдокию и сына Валерия. Недавно ведущая отметила годовщину свадьбы со своим мужем Владимиром Локотко и признается, что он ее опора во всем. Но так было не всегда – Ольге пришлось вкусить непростую судьбу матери-одиночки, о чем она до сих пор вспоминает с содроганием.

О превратностях жизни одинокой мамы и безденежье в семье ведущая рассказала в интервью для " ТСН ".

Фреймут отметила, что имеет разный опыт материнства. Она заговорила о сложном периоде, когда осталась одна со старшей дочерью Златой Митчелл.

"9 лет я была одинокой мамой. Когда у меня была только Злата, это было другое материнство, ты одна с ребенком. Ребенок болеет — это на твоей ответственности. Нет возможности заплатить за садик (потому что мы жили очень бедно), в который ты хочешь, — это твоя ответственность", - пожаловалась на непростую судьбу Ольга.

В воспитании детей Ольге очень помогает муж (фото: instagram.com/freimutolia)

В память ведущей запал один эпизод из детства старшей дочки, когда 4-летняя девочка подхватила воспаление легких, а у ее мамы не было средств даже отвезти ребенка в больницу.

"Я ночью беру ее на руки, у меня не было денег на такси, и это страшное ощущение", - описала переживания ведущая.

Сейчас же Ольге не о чем беспокоиться – ее муж является надежным плечом и опорой для ведущей. Он взял на себя заботы о семье и является прекрасным папой.

"Мой муж намного ответственнее отец, чем я мама. Всю нашу семью он взял под свое крыло", - констатирует телезвезда.