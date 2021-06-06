UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ольга Фреймут честно рассказала о безденежье и жизни матери-одиночки: это страшное ощущение

Автор: Lite

Ольга Фреймут сегодня – счастливая жена и многодетная мама, воспитывающая троих детей: дочерей Злату и Евдокию и сына Валерия. Недавно ведущая отметила годовщину свадьбы со своим мужем Владимиром Локотко и признается, что он ее опора во всем. Но так было не всегда – Ольге пришлось вкусить непростую судьбу матери-одиночки, о чем она до сих пор вспоминает с содроганием.

О превратностях жизни одинокой мамы и безденежье в семье ведущая рассказала в интервью для "ТСН".

Фреймут отметила, что имеет разный опыт материнства. Она заговорила о сложном периоде, когда осталась одна со старшей дочерью Златой Митчелл.

"9 лет я была одинокой мамой. Когда у меня была только Злата, это было другое материнство, ты одна с ребенком. Ребенок болеет — это на твоей ответственности. Нет возможности заплатить за садик (потому что мы жили очень бедно), в который ты хочешь, — это твоя ответственность", - пожаловалась на непростую судьбу Ольга.

В воспитании детей Ольге очень помогает муж (фото: instagram.com/freimutolia)

В память ведущей запал один эпизод из детства старшей дочки, когда 4-летняя девочка подхватила воспаление легких, а у ее мамы не было средств даже отвезти ребенка в больницу.

"Я ночью беру ее на руки, у меня не было денег на такси, и это страшное ощущение", - описала переживания ведущая.

Сейчас же Ольге не о чем беспокоиться – ее муж является надежным плечом и опорой для ведущей. Он взял на себя заботы о семье и является прекрасным папой.

"Мой муж намного ответственнее отец, чем я мама. Всю нашу семью он взял под свое крыло", - констатирует телезвезда.

Напомним, что ранее научила девушек, как правильно вести себя на первом свидании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ольга Фреймут