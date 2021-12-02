Ольга Фреймут показала повзрослевшую старшую дочь: "незавершенный шедевр"

Мама и дочка сделали милое селфи в Лос-Анджелесе, где живет и учится Злата. Фреймут старается навещать ее при любой возможности.

Они позировали в машине. При этом Злата сделала яркий макияж, а Ольга позировала практически без косметики.

Ольга Фреймут очаровала редким фото с 15-летней дочкой (фото: instagram.com/freimutolia)

Под снимком ведущая высказалась о внешности дочери и подростков в целом.

"Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее закончит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?" - написала звезда.

Пользователи сети засыпали маму и дочку комплиментами в комментариях.

Очень красивая дочка

Это дочь? Это производство искусства

Донечка у Вас неймовірна красуня!!! Некоректно порівнювати, але даруйте вона наче покращена Ваша "версія"

Злата - очень красивая девушка

Як гарно сказано, Олю! Злата виглядає вже як завершений шедевр

Бровки клас, девушка красавица

Дуже влучно сказано

Все тут гарно, крім брів

Мама должна подсказать, что такие брови хоть и новая мода, но это некрасиво…

Дуже гарна у вас донька! Красива!

У вас дуже вродлива донька!

Злата дуже красива і абсолютно не подібна до вас

Напомним, у Фреймут трое детей - старшая Злата, которую она родила от британца Нила, а также сын Валерий и дочь Евдокия от супруга Владимира Локотко.