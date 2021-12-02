Ольга Фреймут показала повзрослевшую старшую дочь: "незавершенный шедевр"

Телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут показала редкое фото со своей старшей дочерью - 15-летней Златой Митчелл, которая учится в США.
Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Мама и дочка сделали милое селфи в Лос-Анджелесе, где живет и учится Злата. Фреймут старается навещать ее при любой возможности.
Они позировали в машине. При этом Злата сделала яркий макияж, а Ольга позировала практически без косметики.
Ольга Фреймут очаровала редким фото с 15-летней дочкой (фото: instagram.com/freimutolia)
Под снимком ведущая высказалась о внешности дочери и подростков в целом.
"Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее закончит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?" - написала звезда.
Пользователи сети засыпали маму и дочку комплиментами в комментариях.
Напомним, у Фреймут трое детей - старшая Злата, которую она родила от британца Нила, а также сын Валерий и дочь Евдокия от супруга Владимира Локотко.
Ранее Ольга Фреймут высказалась о хейтерах дочери и нарвалась на критику в сети.