Ольга Фреймут показала старшу дочку, що подорослішала: "незавершений шедевр"

Мама і дочка зробили миле селфі в Лос-Анджелесі, де живе і вчиться Злата. Фреймут намагається відвідувати її при будь-якій можливості.

Вони позували в машині. При цьому Злата зробила яскравий макіяж, а Ольга позувала практично без косметики.

Ольга Фреймут зачарувала рідкісним фото з 15-річною донькою (фото: instagram.com/freimutolia)

Під знімком ведуча висловилася про зовнішність дочки і підлітків в цілому.

"Тінейджерів називають негарними. Але вони - витвір мистецтва в процесі роботи. Трохи часу і автор її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися у незугарності підлітків. Бо хіба можна судити незавершений шедевр?" - написала зірка.

Користувачі мережі засипали маму і дочку компліментами в коментарях.

Дуже красива дочка

Це дочка? Це виробництво мистецтва

Донечка у Вас неймовірна красуня!!! Некоректно порівнювати, але даруйте вона наче покращена Ваша "версія"

Злата - дуже красива дівчина

Як гарно сказано, Олю! Злата виглядає вже як завершень шедевр

Бровки клас, дівчина красуня

Дуже влучно сказано

Все тут гарно, крім брів

Мама повинна підказати, що такі брови хоч і нова мода, але це негарно…

Дуже гарна у вас донька! Красива!

У вас дуже вродлива донька!

Злата дуже красива і абсолютно не подібна до вас

Нагадаємо, у Фреймут троє дітей - старша Злата, яку вона народила від британця Ніла, А також син Валерій і дочка Євдокія від чоловіка Володимира Локотко.