Ольга Сумская честно высказалась о ритуалах красоты и интиме с мужем: надо постараться

Ольга Сумская – пример для многих украинок. Она может похвастаться неувядающей красотой, профессионализмом, народной любовью и популярности. Кроме того, Ольга – хорошая жена и отличная хозяйка, прекрасная мама и дважды бабушка. При этом она остается роскошной и желанной женщиной. О своих интимных секретах и уходе актриса разоткровенничалась в интервью тезке Ольге Горбачевой.

Специально для проекта "Сила женщины" на YouTube она рассказала, что постоянно совершенствуется. "Я с собой работаю. Я медитирую", - уточнила Сумская. А вот для поддержания идеальной формы она подключает физическую активность. "Запишусь на йогу, танцы, диеты. Лишние килограммы есть, мы с ними боремся", - заверила знаменитость.

Ольга посетовала на то, что ей катастрофически не хватает времени на уход за собой. Она обожает ручной массаж, но может позволить себе не часто такое удовольствие.

Ольга раскрыла подробности личной жизни

"Иногда подхожу к зеркалу и смотрю: Так, нужно к косметологу, срочно. Я не часто хожу к косметологу. Я делаю экспресс-процедуру, которая может продлить на несколько месяцев. Надо чаще бывать. Сегодня сумасшедшие ритмы, это ужас, это неправильно. Нужно тщательней следить за собой. Каким-то образом, благодаря генам, благодаря энергии, все как-то еще держится. Но ощущение внутреннего комфорта – это самое главное", - считает знаменитая кино-Роксолана.

Также Горбачева расспросила у актрисы о ее интимной жизни и спросила, насколько она удовлетворена этим аспектом сейчас.

Ольга Сумская для своего мужа старается быть музой и вдохновением (фото: instagram.com/olgasumska)

"Буду откровенна - можно лучше. На сегодняшний период хочется как-то лучше в этом плане. Надо постараться и быть более открытой. Я контролирую постоянно. Хочется иногда быть слабой, беззащитной. Вообще не знаю, что это такое. Сидеть и ждать у моря погоды – это не я. Я всегда вижу цель, не вижу препятствий и вижу, как ее достичь", - высказалась актриса.

Напомним, что ранее Ольга Сумская с мужем и дочкой умилила праздничным фото в вышиванках.