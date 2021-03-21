Ольга Сумская раскрыла правду об участии мужа в "Голосі країни": могла позвонить Виннику

"Говорю: "Если не сейчас, то никогда", - поделилась артистка.

Катя Осадчая уточнила у кинозвезды, звонила ли она звездному тренеру Олегу Виннику, чтобы "замолвить словечко" за мужа.

"Могла, но я этого не сделала. Еще не дошла до того, чтобы звонить Олегу. Это было бы непорядочно и неблагородно", - ответила Сумская.

На "Голосі країни 11" к Виталию Борисюку развернулся Олег Винник (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Кроме того, Ольга призналась, что не волнуется, что после шоу у любимого увеличится армия поклонниц, ведь она уверена в их чувствах.

"Кстати, когда он впервые появился на "Голосі", женщины к нему подходили, даже если я рядом стояла, они не обращали на меня внимания и начиналось. Конечно, я рискую, но это и будет испытание на выносливость и на подлинность чувств", - отметила актриса.