Ольга Сумская раскрыла правду об участии мужа в "Голосі країни": могла позвонить Виннику

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что именно она уговорила мужа Виталия Борисюка попробовать свои силы в шоу "Голос країни 11" и прийти на "слепые прослушивания".
Подробностями участия любимого в вокальном проекте она поделилась в программе "Світське життя".
"Говорю: "Если не сейчас, то никогда", - поделилась артистка.
Катя Осадчая уточнила у кинозвезды, звонила ли она звездному тренеру Олегу Виннику, чтобы "замолвить словечко" за мужа.
"Могла, но я этого не сделала. Еще не дошла до того, чтобы звонить Олегу. Это было бы непорядочно и неблагородно", - ответила Сумская.
На "Голосі країни 11" к Виталию Борисюку развернулся Олег Винник (фото: instagram.com/goloskrainy_official)
Кроме того, Ольга призналась, что не волнуется, что после шоу у любимого увеличится армия поклонниц, ведь она уверена в их чувствах.
"Кстати, когда он впервые появился на "Голосі", женщины к нему подходили, даже если я рядом стояла, они не обращали на меня внимания и начиналось. Конечно, я рискую, но это и будет испытание на выносливость и на подлинность чувств", - отметила актриса.
Напомним, что ранее Ольга Сумская высказалась о жизни и работе старшей дочери Антонины Паперной в России. Девушка замужем за российским актером и растит с ним двоих детей.