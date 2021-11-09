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Оля Полякова в кожаном мини-платье поделилась сексуальными фантазиями (видео)

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Вторник 09 ноября 2021 18:09
Оля Полякова в кожаном мини-платье поделилась сексуальными фантазиями (видео) Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Юлия Бойко

Оля Полякова всегда поражает невероятными перевоплощениями в шоу "Маска" - она уже была и брюнеткой, и блондинкой, и даже с розовыми прядями.

Но в последнем выпуске шоу канала "Украина" певица превзошла саму себя, появившись в эфире с красными волосами.

Оля Полякова в кожаном мини-платье поделилась сексуальными фантазиями (видео)

Оля Полякова (кадр из видео)

Черное кожаное мини-платье со шнуровками подчеркнуло стройную фигуру Оли, эффектно оголяя определенные части тела.

Завершили этот сексуальный образ чокер с шипами, мерцающая красная перчатка и оригинальная маска.

"Я обожаю перевоплощение и очень счастлива, что в "Маске" могу примерить совершенно разные образы. Ну где бы я еще появилась с красными волосами!" - прокомментировала свой новый лук Полякова.

Оля Полякова в кожаном мини-платье поделилась сексуальными фантазиями (видео)

Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")

В таком дерзком образе звезда также раскрыла свои сексуальные фантазии.

Так, перед выходом на сцену "Маски" один из участников (Кажан) подарил звездным экспертам разнообразные интимные аксессуары, которые у Оли вызвали особую реакцию.

"Ой, это что? А, "розчепірка"... Для ручек, для ножек... Я такое люблю!" - прокомментировала звездный детектив "Маски".

Напомним, что ведущий "Маски" Владимир Остапчук одним из первых получил третью дозу COVID-вакцины и рассказал про "побочки".

Но ничто не помешает ему появиться в образе дерзкого преступника из сериала "Бумажный дом" в новом выпуске шоу.

Кроме того, в праздничном спецвыпуске "Маски", который выйдет накануне Нового года 2022, Владимир обещает вообще поразить зрителей так, что у всех "отберет речь".

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Оля Полякова
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