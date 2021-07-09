Оля Полякова похвасталась длинными ногами и нарвалась на критику: много фотошопа

37-летняя Оля позировала на фоне искуственного мини-водопада в купальнике, кепке и темных очках. Также она сделала фото у бассейна в ярком комбинезоне.

Певица принимала соблазнительные позы, чтобы продемонстрировать свою тонкую талию и длинные ноги во всей красе.

Оля Полякова удивила нереально длинными ногами и подверглась критике в сети (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Это был незабываемый отпуск в "итальянском" отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции! Шикарное место для таких снимков", - подписала снимки Полякова.

Однако многие пользователи сети подметили в комментариях, что звезда обработала фото в редакторе по типу фотошопа, что выдают неестественно длинные пальцы на ногах.