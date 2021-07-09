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Оля Полякова похвалилася довгими ногами і нарвалася на критику: багато фотошопу

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Оля Полякова поділилася спекотними фото з відпочинку в Туреччині, на яких похвалилася витонченою фігурою і довгими ніжками. Однак знімки викликали суперечки в мережі - деякі фоловери звинуватили артистку у використанні фотошопу.

Гучні фото були опубліковані в Instagram-акаунті зірки.

37-річна Оля позувала на тлі штучного міні-водоспаду в купальнику, кепці і темних окулярах. Також вона зробила фото біля басейну в яскравому комбінезоні.

Співачка приймала спокусливі пози, щоб продемонструвати свою тонку талію і довгі ноги у всій красі.

Оля Полякова здивувала нереально довгими ногами і піддалася критиці в мережі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Це була незабутня відпустка в "італійському" готелі, потопаючому в ідеально доглянутому ботанічному саду, але в Туреччині! Шикарне місце для таких знімків", - підписала знімки Полякова.

Однак багато користувачів мережі помітили в коментарях, що зірка опрацювала фото в редакторі за типом фотошопу, що видають неприродно довгі пальці на ногах.

  • Не зловживайте так сильно фотошопом. Ну, Оля! У вас же і так класна фігура... А тут ці пальці на ногах довші, ніж на руках ...ну навіщо
  • На третьому фото пальці на лівій нозі дуже довгі, на відміну від правої... Олечка, у тебе і без фільтрів і фотошопу все ідеально, найяскравіша, талановита, найкраща і улюблена наша українська зірка
  • Пальці на ногах...., як на руках! Як таке може бути?
  • Красива Ви Олічка, але фотожопчику треба подовжити мозок....зіпсував такі красиві фото
  • Це не ноги, це 8 чудо світу
  • Фотошоп знатно подовжив ноги
  • Якись ноги неприродно довгі, а стопи взагалі як ласти. Це фотошоп?
  • Боже ногиии, нескінченні
  • Які красиві ноги. Барбі
  • Богиня краси
  • Це не ноги, це-якась нескінченність!

Раніше ми писали, що Оля Полякова блищить в новій відеороботі у зухвалому образі.

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певецОля Поляковафигура