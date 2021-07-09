Оля Полякова похвалилася довгими ногами і нарвалася на критику: багато фотошопу

37-річна Оля позувала на тлі штучного міні-водоспаду в купальнику, кепці і темних окулярах. Також вона зробила фото біля басейну в яскравому комбінезоні.

Співачка приймала спокусливі пози, щоб продемонструвати свою тонку талію і довгі ноги у всій красі.

Оля Полякова здивувала нереально довгими ногами і піддалася критиці в мережі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Це була незабутня відпустка в "італійському" готелі, потопаючому в ідеально доглянутому ботанічному саду, але в Туреччині! Шикарне місце для таких знімків", - підписала знімки Полякова.

Однак багато користувачів мережі помітили в коментарях, що зірка опрацювала фото в редакторі за типом фотошопу, що видають неприродно довгі пальці на ногах.