Оля Полякова показала маму-красавицу и отчима: "шикарно выглядит"

Украинская певица Оля Полякова трогательно поздравила свою маму с днем рождения и поделилась редкими кадрами с ней и своим отчимом Юрием. Светлане исполнилось 63 года и она поразила сеть своей красотой и моложавым видом.
Поздравления и фото Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимках Светлана Полякова позировала в белых брюках и голубой рубашке. На одном из фото она запечатлена в обнимку с мужем.
Оля Полякова выложила редкие снимки мамы Светланы и отчима Юрия (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Оля адресовала родному человеку теплые и душевные слова.
"Мамочка, с днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна! Ты любима всеми нами и своим мужчиной, ты вдохновляешь меня, и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть, и она полна радостей и удовольствий! Ура!" – написала поп-дива.
Пользователи сети пришли в восторг от молодого и цветущего внешнего вида мамы звезды и засыпали ее комплиментами.
К слову, мама Поляковой по специальности – врач-педиатр, а отчим Юрий – дипломат.
Ранее мы писали, что Оля Полякова слилась в страстном поцелуе с Максом Барских прямо во время интервью.