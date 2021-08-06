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Оля Полякова показала маму-красавицу и отчима: "шикарно выглядит"

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Оля Полякова трогательно поздравила свою маму с днем рождения и поделилась редкими кадрами с ней и своим отчимом Юрием. Светлане исполнилось 63 года и она поразила сеть своей красотой и моложавым видом.

Поздравления и фото Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Светлана Полякова позировала в белых брюках и голубой рубашке. На одном из фото она запечатлена в обнимку с мужем.

Оля Полякова выложила редкие снимки мамы Светланы и отчима Юрия (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля адресовала родному человеку теплые и душевные слова.

"Мамочка, с днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна! Ты любима всеми нами и своим мужчиной, ты вдохновляешь меня, и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть, и она полна радостей и удовольствий! Ура!" – написала поп-дива.

Пользователи сети пришли в восторг от молодого и цветущего внешнего вида мамы звезды и засыпали ее комплиментами.

  • Мамочці здоров‘ячка!!! Як ж красуня
  • Вау. Какая красавица!
  • Маме счастья во всем и сил в каждой минуте! Как она молода и красива!!!
  • Шикарная женщина, я бы сказала что ей лет 40 максимум, но никак не 60
  • Капец, мама выглядит на 30
  • Мама просто огонь, шикарно выглядит!!! Поздравляю!!!
  • Так вот в кого вы такая красотка
  • Реально мама??? Не сестра?
  • Да вы шутите, какие 60..Мама ваша красотка
  • Звиняйте, но мама Вам фору даст
  • Мама красавица
  • Какая красивая и молодая Мамочка. С Днём Рождения! Здоровья и молодости
  • Мамочка выглядит максимум на 35!
  • Да ладно! Правда ваша мама!!??? Вот правда правда? Поздравляем! Очень красивая женщина! Не верится, что 60!
  • Мамулечка выглядит шикарно

К слову, мама Поляковой по специальности – врач-педиатр, а отчим Юрий – дипломат.

Ранее мы писали, что Оля Полякова слилась в страстном поцелуе с Максом Барских прямо во время интервью.

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певецОля Полякова