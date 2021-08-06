Оля Полякова показала маму-красавицу и отчима: "шикарно выглядит"

На снимках Светлана Полякова позировала в белых брюках и голубой рубашке. На одном из фото она запечатлена в обнимку с мужем.

Оля Полякова выложила редкие снимки мамы Светланы и отчима Юрия (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля адресовала родному человеку теплые и душевные слова.

"Мамочка, с днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна! Ты любима всеми нами и своим мужчиной, ты вдохновляешь меня, и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть, и она полна радостей и удовольствий! Ура!" – написала поп-дива.

Пользователи сети пришли в восторг от молодого и цветущего внешнего вида мамы звезды и засыпали ее комплиментами.

Мамочці здоров‘ячка!!! Як ж красуня

Вау. Какая красавица!

Маме счастья во всем и сил в каждой минуте! Как она молода и красива!!!

Шикарная женщина, я бы сказала что ей лет 40 максимум, но никак не 60

Капец, мама выглядит на 30

Мама просто огонь, шикарно выглядит!!! Поздравляю!!!

Так вот в кого вы такая красотка

Реально мама??? Не сестра?

Да вы шутите, какие 60..Мама ваша красотка

Звиняйте, но мама Вам фору даст

Мама красавица

Какая красивая и молодая Мамочка. С Днём Рождения! Здоровья и молодости

Мамочка выглядит максимум на 35!

Да ладно! Правда ваша мама!!??? Вот правда правда? Поздравляем! Очень красивая женщина! Не верится, что 60!

Мамулечка выглядит шикарно

К слову, мама Поляковой по специальности – врач-педиатр, а отчим Юрий – дипломат.