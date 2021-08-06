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Оля Полякова показала маму-красуню і вітчима: "шикарно виглядає"

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Оля Полякова зворушливо привітала свою маму з днем народження і поділилася рідкісними кадрами з нею і своїм вітчимом Юрієм. Світлані виповнилося 63 роки і вона вразила мережу своєю красою і моложавим виглядом.

Поздоровлення і фото Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Світлана Полякова позувала в білих брюках і блакитній сорочці. На одному з фото вона відображена в обнімку з чоловіком.

Оля Полякова виклала рідкісні знімки мами Світлани і вітчима Юрія (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля адресувала рідній людині теплі і душевні слова.

"Мамочка, з днем народження! Будь здорова і дуже щаслива, енергійна і рухлива! Ти кохана всіма нами і своїм чоловіком, ти надихаєш мене, і даєш надію, що після 60 життя ще є, і воно сповнене радощів і задоволень! Ура!"- написала поп-діва.

Користувачі мережі прийшли в захват від молодого і квітучого зовнішнього вигляду мами зірки і засипали її компліментами.

  • Мамочці здоров'я ячка!!! Як ж красуня
  • Вау. Яка красуня!
  • Мамі щастя у всьому і сил в кожній хвилині! Як вона молода і красива!!!
  • Шикарна жінка, я б сказала що їй років 40 максимум, але ніяк не 60
  • Капець, мама виглядає на 30
  • Мама просто вогонь, шикарно виглядає!!! Поздоровляю!!!
  • Так ось в кого ви така красуня
  • Реально мама??? Не сестра?
  • Так ви жартуєте, які 60..Мама ваша красуня
  • Звиняйте, але мама вам фору дасть
  • Мама красуня
  • Яка красива і молода матуся. З днем народження! Здоров'я і молодості
  • Матуся виглядає максимум на 35!
  • Да ладно! Правда ваша мама!!??? Ось правда правда? Вітаємо! Дуже красива жінка! Не віриться, що 60!
  • Мамулечка виглядає шикарно

До слова, мама Полякової за фахом - лікар-педіатр, а вітчим Юрій - дипломат.

Раніше ми писали, що Оля Полякова злилася в пристрасному поцілунку з Максом Барських прямо під час інтерв'ю.

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певецОля Полякова