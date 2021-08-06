Оля Полякова показала маму-красуню і вітчима: "шикарно виглядає"

Українська співачка Оля Полякова зворушливо привітала свою маму з днем народження і поділилася рідкісними кадрами з нею і своїм вітчимом Юрієм. Світлані виповнилося 63 роки і вона вразила мережу своєю красою і моложавим виглядом.
Поздоровлення і фото Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімках Світлана Полякова позувала в білих брюках і блакитній сорочці. На одному з фото вона відображена в обнімку з чоловіком.
Оля Полякова виклала рідкісні знімки мами Світлани і вітчима Юрія (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Оля адресувала рідній людині теплі і душевні слова.
"Мамочка, з днем народження! Будь здорова і дуже щаслива, енергійна і рухлива! Ти кохана всіма нами і своїм чоловіком, ти надихаєш мене, і даєш надію, що після 60 життя ще є, і воно сповнене радощів і задоволень! Ура!"- написала поп-діва.
Користувачі мережі прийшли в захват від молодого і квітучого зовнішнього вигляду мами зірки і засипали її компліментами.
До слова, мама Полякової за фахом - лікар-педіатр, а вітчим Юрій - дипломат.
Раніше ми писали, що Оля Полякова злилася в пристрасному поцілунку з Максом Барських прямо під час інтерв'ю.