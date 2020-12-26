UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оля Полякова предстала на публике в дерзком образе: 20-летняя девочка!

Автор: Lite

Популярная певица Оля Полякова, которая недавно сделала признание о детях, не перестает удивлять украинцев своими шикарными и часто вызывающими образами.

Так вот и недавно "Королева ночи" появилась на публике в блестящем облегающем фигуру комбинезоне с множеством золотых декоративных элементов. В таком наряде Оля выглядит как профессиональная автогонщица.

Именно такой артистку увидят зрители телепроекта "Маска", который скоро стартует на канале "Украина". В нем Поляковой досталась очень важная роль звездного детектива - поп-королева сцены вместе с зрителями будет стараться понять, какие знаменитости прячутся под масками.

"Я ворвалась на гоночном костюме на финишную прямую", – написала Оля на своей странице в Instagram.

Оля Полякова в очередной раз восхитила поклонников (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики звезды пришли в восторг от нового образа своей любимицы и засыпали ее комплиментами. Вот лишь несколько из них: "богиня", "красота неописуемая", "20-летняя девочка", "лучшая", "идеальная", "красотка".

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, был ли секс у ее старшей дочки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Оля Полякова