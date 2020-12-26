Оля Полякова з'явилася на публіці в зухвалому образі: 20-річна дівчинка!

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно зробила зізнання про дітей, не перестає дивувати українців своїми шикарними і часто зухвалими образами.

Так ось і нещодавно "Королева ночі" з'явилася на публіці в блискучому облягаючому фігуру комбінезоні з безліччю золотих декоративних елементів. У такому вбранні Оля виглядає як професійна автогонщиця.

Саме такий артистку побачать глядачі телепроекту "Маска", який незабаром стартує на каналі "Україна". У ньому Поляковій дісталася дуже важлива роль зіркового детектива - поп-королева сцени разом з глядачами буде намагатися зрозуміти, які знаменитості ховаються під масками.

"Я увірвалася на гоночному костюмі на фінішну пряму", – написала Оля на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова в черговий раз вразила прихильників (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Підписники зірки прийшли в захват від нового образу своєї улюблениці і засипали її компліментами. Ось лише кілька з них: "богиня", "краса невимовна", "20-річна дівчинка", "найкраща", "ідеальна", "красуня".

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла, чи був секс у її старшої доньки.