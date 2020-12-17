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Оля Полякова сделала личное признание: сдерживать я себя не собираюсь

Автор: Lite

Чуть ли не ежедневно каждый человек сталкивается с неприятными ситуациями, ссорами или недоразумениями. Все это может вывести из себя любого. Оля Полякова признается, что в случае неприятностей никогда не держит обид в себе.

Вместо этого звезда имеет замечательный метод, как выплеснуть эмоции и вернуть себе хорошее настроение.

"Утолять эмоции – это зарабатывать себе болячки. Надо выключиться, потопать ногами, возможно, кого-то побить, потягаться за волосы. Ну это я сейчас шучу, потому что насилие карается законом. Но сдерживать я себя не собираюсь и вам не советую – хотите кричать, кричите!" – отметила ведущая масштабного праздничного шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

При этом яркая и зажигательная певица советует: если боитесь, что напугаете кого-то – идите в лес и там покричите.

"Но эмоции в себе держать не надо! Я против этого!" – подытожила Королева ночи.

Оля Полякова во время выступления на "Музыкальной платформе" от канала "Украина" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ранее мы писали, что смелая Оля Полякова шокировала появлением на публике в блестящем микромини.

Также не так давно Полякова ввела фанатов в замешательство слишком молодым видом.

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