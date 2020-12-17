Оля Полякова зробила особисте зізнання: стримувати я себе не збираюся

Чи не щодня кожна людина стикається з неприємними ситуаціями, сварками або непорозуміннями. Все це може вивести з себе будь-кого. Оля Полякова зізнається, що в разі неприємностей ніколи не тримає образ в собі.

Замість цього зірка має чудовий метод, як виплеснути емоції і повернути собі гарний настрій.

"Вгамовувати емоції – це заробляти собі болячки. Треба вимкнутися, потопати ногами, можливо, когось побити, потягати за волосся. Ну це я зараз жартую, бо насильство карається законом. Але стримувати я себе не збираюся і вам не раджу – хочете кричати, кричіть!" – зазначила ведуча масштабного святкового шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

При цьому яскрава і запальна співачка радить: якщо боїтеся, що налякаєте когось – ідіть в ліс і там покричите.

"Але емоції в собі тримати не треба! Я проти цього!" – підсумувала Королева ночі.

Оля Полякова під час виступу на "Музичній платформі" від каналу "Україна" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Раніше ми писали, що смілива Оля Полякова шокувала появою на публіці в блискучому мікроміні.

Також не так давно Полякова ввела фанатів в сум'яття занадто молодим видом.