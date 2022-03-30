Оля Полякова - своим российским "друзьям": Вы трусы, рабы и подлые люди (видео)

"Сегодня нет полутонов, есть белое и черное. И ты должен сказать, за кого ты… Ничего никто из всех этих прекрасных друзей не написал мне после начала войны. Никто не спросил, как я, как мои дети, в безопасности ли мы. Ни один человек. Поэтому я тоже не стала писать никому, некого убеждать. Все эти люди знают, что происходит. И Бог им судья", - отметила Полякова в разговоре с журналистами канала "Украина".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Тех артистов, которые заняли нейтральную позицию и молчат о войне в Украине или даже поддерживают ее, певица называет "не зірками, а дирками".

"Это дырки российского шоу-бизнеса. Все, выбравшие ту сторону, - это вообще кровавые убийцы, у них руки в крови. Такие, как Полина Гагарина. Я не понимаю - может, они взяли ее детей в заложники, может, во время того выступления на стадионе они хотели отрезать ручки и ножки ее детям. Такой талантливый человек возложил свой талант на алтарь зла. Если честно, я написала ей личное сообщение: "Покайся с миром, когда-то талантливая певица, а теперь…" Ну и там "хороших" слов. Она для меня умерла", - сказала Оля.

К слову, ответ от Гагариной на такое сообщение певица не получила.

Но украинская поп-звезда и не удивляется, почему российские артисты заняли такую молчаливую позицию.

"Все те мои "друзья", которые не спросили, как мы, не поинтересовались не потому, что им безразлично, а потому что боятся услышать правду. Потому что потом им с ней придется жить, как-то на нее отреагировать. Но они трусы, рабы и подлые люди. Если бы они хотели услышать правду, то написали бы и что-нибудь сделали", - прокомментировала певица.