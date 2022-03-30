Оля Полякова - своїм російським "друзям": Ви боягузи, раби і підлі люди (відео)

"Сьогодні немає півтонів, є біле і чорне. І ти повинен сказати, за кого ти... Нічого ніхто з усіх цих прекрасних друзів не написав мені після початку війни. Ніхто не запитав, як я, як мої діти, чи в безпеці ми. Жодна людина. Тому я теж не стала писати нікому, нікого переконувати. Всі ці люди знають, що відбувається. І Бог їм суддя", - зазначила Полякова в розмові з журналістами каналу "Україна".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Тих артистів, які зайняли нейтральну позицію і мовчать про війну в Україні або навіть підтримують її, співачка називає "не зірками, а дірками".

"Це дірки російського шоу-бізнесу. Всі, які вибрали ту сторону, - це взагалі криваві вбивці, у них руки в крові. Такі, як Поліна Гагаріна. Я не розумію - може, вони взяли її дітей в заручники, може, під час того виступу на стадіоні вони хотіли відрізати ручки і ніжки її дітям. Така талановита людина поклала свій талант на вівтар зла. Якщо чесно, я написала їй особисте повідомлення: "Покайся з миром, колись талановита співачка, а тепер... " Ну і там "хороших" слів. Вона для мене померла", - сказала Оля.

До слова, відповідь від Гагаріної на таке повідомлення співачка не отримала.

Та українська поп-зірка і не дивується, чому російські артисти зайняли таку мовчазну позицію.

"Всі ті мої "друзі", які не запитали, як ми, не поцікавилися не тому, що їм байдуже, а тому що бояться почути правду. Тому що потім їм з нею доведеться жити, якось на неї відреагувати. Але вони боягузи, раби і підлі люди. Якби вони хотіли почути правду, то написали б і що-небудь зробили", - прокоментувала співачка.