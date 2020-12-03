Оля Полякова удивила заявлением о гадалках и экстрасенсах

Оля Полякова появилась на обложке новогоднего выпуска журнала "Добрые советы", посвященному знакам судьбы. В интервью Королева Ночи прямолинейно высказалась на тему астрологов и гадалок, а также поделилась впечатлениями от съемок в шоу "Маска", который уже скоро стартует на канале "Украина".

"Считаю гадалок и астрологов аферистами!" - прошлась с критикой по людям, которые наживаются на доверчивости других, популярная певица.

Не приветствует Оля и всевозможные приметы, ритуалы, талисманы.

"Верю только в собственную силу!" - сказала она.

Полякова на обложке журнала

Также Полякова поделилась судьбоносной историей своей семьи, которая во многом и подтолкнула ее на путь творчества: все женщины в ее семье были большеглазыми длинноногими красавицами!

А еще артистка рассказала, как вернуть утраченные радости в жизни.

"Люди перестали просто ходить в гости друг к другу. Сейчас как раз прекрасное время возродить эту традицию", - рассказала она и поделилась последними увлечениями своей семьи: в последнее время мужчина увлекается верховой ездой, а дочери успешно покоряют социальные сети и собирают тысячи подписчиков.

Говоря о шоу "Маска", где Оля будет звездным детективом вместе с Настей Каменских и DZIDZIO, то артистка прежде всего отметила самобытность украинских исполнителей, из-за чего лично ей угадывать участников было сравнительно легко. Но призналась, что сама не смогла бы участвовать, даже если ее хорошенько загримировать: слишком уж узнаваемый тембр голоса.

Оля Полякова и DZIDZIO (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ранее мы писали, что Оля Полякова устроила веселый девичник с дочерьми.