Оля Цыбульская ответила хейтерам скандальным видео 18+

Оля Цыбульская ответила на хейт в соцсетях, опубликовав откровенные кадры
Оля Цыбульская, которая кардинально преобразилась в последнее время, опубликовала скандальное видео. В кадре - танцующие тверк ягодицы отображают протест певицы против потока хейта, с которым сталкивалась и продолжает сталкиваться артистка.
Теперь 34-летняя певица смело заявляет: Мне по барабану! Видеоролик стал промо и отсылкой к свежему треку певицы "По барабану".
Оля Цыбульская записала скандальное видео (фото: instagram.com/cybulskaya)
Оля перечислила примеры десятка комментариев из соцсетей, которые 10 лет не давали ей быть самой собой:
"Нехай тебе не зупиняє нічого. Важливо те, що відчуваєш ТИ. Інше - по барабану", - добавила артистка.
Оля Цыбульская ответила хейтерам
Отметим, что недавно разгорелся скандал, когда наружу вылезла история отношений Оли с участником "Танцев со звездами" танцовщиком Александром Прохоровым.