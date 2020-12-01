Оля Цыбульская ответила хейтерам скандальным видео 18+

Оля Цыбульская, которая кардинально преобразилась в последнее время, опубликовала скандальное видео. В кадре - танцующие тверк ягодицы отображают протест певицы против потока хейта, с которым сталкивалась и продолжает сталкиваться артистка.

Теперь 34-летняя певица смело заявляет: Мне по барабану! Видеоролик стал промо и отсылкой к свежему треку певицы "По барабану".

Оля Цыбульская записала скандальное видео (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля перечислила примеры десятка комментариев из соцсетей, которые 10 лет не давали ей быть самой собой:

Нема таланту - то показує ноги⠀

800 тисяч в інста? Не смішіть!⠀

Син - копія DZIDZIO ⠀

Що не рот - то співачка ⠀

Киця! Понапридумують якесь дурне⠀

Нарешті ці артисти поживуть як нормальні люди. Позвикали до розкоші ⠀

А кліп бачили? Ні про шо⠀

От раніше були пісні…⠀

Не розумію як її кліпи набирають мільйони в YouTube⠀

Наше українське - не дотягує⠀

"Нехай тебе не зупиняє нічого. Важливо те, що відчуваєш ТИ. Інше - по барабану", - добавила артистка.

Оля Цыбульская ответила хейтерам

Отметим, что недавно разгорелся скандал, когда наружу вылезла история отношений Оли с участником "Танцев со звездами" танцовщиком Александром Прохоровым.