RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Оля Цибульська відповіла хейтерам скандальним відео 18+

Автор: Світлана Мащенко

Оля Цибульська відповіла на хейт в соцмережах, опублікувавши відверті кадри

Оля Цибульська, яка кардинально змінилася останнім часом, опублікувала скандальне відео. В кадрі - сідниці, що танцюють тверк, відображають протест співачки проти потоку хейта, з яким стикалася і продовжує стикатися артистка.

Тепер 34-річна співачка сміливо заявляє: Мені по барабану! Відеоролик став промо і відсиланням до свіжого треку співачки "По барабану".

Оля Цибульська записала скандальне відео (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля перерахувала приклади десятка коментарів з соцмереж, які 10 років не давали їй бути самою собою:

  • Нема таланту - то показує ноги⠀
  • 800 тисяч в інста? Не смішіть!⠀
  • Син - копія DZIDZIO ⠀
  • Що не рот - то співачка ⠀
  • Киця! Понапридумують якесь дурне⠀
  • Нарешті ці артисти поживуть як нормальні люди. Позвикали до розкоші ⠀
  • А кліп бачили? Ні про шо⠀
  • От раніше були пісні…⠀
  • Не розумію як її кліпи набирають мільйони в YouTube⠀
  • Наше українське - не дотягує⠀

"Нехай тобі не зупиняє нічого. Важливо те, що відчуваєш ТИ. Інше - по барабану", - додала артистка.

Оля Цибульська відповіла хейтерам

Зазначимо, що нещодавно розгорівся скандал, коли назовні вилізла історія стосунків Олі з учасником "Танців з зірками" танцівником Олександром Прохоровим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Оля Цибульська