Оля Цибульська відповіла хейтерам скандальним відео 18+

Оля Цибульська відповіла на хейт в соцмережах, опублікувавши відверті кадри
Оля Цибульська, яка кардинально змінилася останнім часом, опублікувала скандальне відео. В кадрі - сідниці, що танцюють тверк, відображають протест співачки проти потоку хейта, з яким стикалася і продовжує стикатися артистка.
Тепер 34-річна співачка сміливо заявляє: Мені по барабану! Відеоролик став промо і відсиланням до свіжого треку співачки "По барабану".
Оля Цибульська записала скандальне відео (фото: instagram.com/cybulskaya)
Оля перерахувала приклади десятка коментарів з соцмереж, які 10 років не давали їй бути самою собою:
"Нехай тобі не зупиняє нічого. Важливо те, що відчуваєш ТИ. Інше - по барабану", - додала артистка.
Оля Цибульська відповіла хейтерам
Зазначимо, що нещодавно розгорівся скандал, коли назовні вилізла історія стосунків Олі з учасником "Танців з зірками" танцівником Олександром Прохоровим.