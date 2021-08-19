"Опущусь до твоего уровня юмора": Никитюк ответила Дурневу на оскорбление из-за ее внешности

Леся привела в качестве примера фрагмент ролика Дурнева, где он завуалировано оскорбил ее, не называя имен.

"1.83. Извините, это только на железной дороге работать. Ну, красивые женщины же все невысокие", - эмоциоально высказывается блогер и ведущий.

Леся в ответ на реплики Алексея записала шуточный видеоответ. Она предстала в роли проводницы, примеряв на себя инста-маску, и с иронией вспомнила о своих высоких звездных подругах.

"Здравья желаю! Проводница Леся Ивановна Никитюк, поезд номер 1340 Киев-Лысичанск. Проходим, постель меняем, чай разносим! С детства вынуждена работать на железной дороге, потому что ростом более 1.80 и, соотвественно, не красивая. Но радует тот факт, что я здесь не одна. Со мной мои подруги, коллеги (от слова "колея"), предаю им привет! Маша Ефросинина - 12 вагон, Катя Осадчая – 16 вагон, Оля Полякова сегодня не на смене, привет!" - "отрапортировала" в камеру Леся.

К видео она оставила подпись, где с сарказмом дала отпор Алексею Дурневу и довольно резко ответила ему на нетактичные замечания.

"Я думала, мы давным-давно живем в толерантном обществе, которому не с руки обижать людей из-за веса, роста, цвета кожи! Но среди нас, к сожалению, есть человек, который в своих видео не называет моё имя, закрывает мое лицо… но сейчас он перешел все границы.. Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно: ты со своим ростом видел только пилотку проводницы!" - резко высказалась Леди Ле.

Лесю в комментариях поддержали не только подписчики, но и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая резко выступает против любых проявлений буллинга и лукизма (дискриминации по внешним данным).