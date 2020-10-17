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Осадчая и Горбунов побывали в уникальном месте на Киевщине: если нет возможности ехать в Европу

Автор: Ольвия Агаркова

Пара восхитила живописными видами

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с удовольствием изучают уникальные и живописные места в окресностях Киева. Пара активно путешествует и проводит свободное время интересно и с пользой. Так, весной вместе с сыном Иваном они успели полюбоваться красивыми местами Киевщины и ее природными ландшафтами, а осенью решили продолжить прекрасную традицию. Пока на дворе стояли теплые деньки, Катя и Юрий посетили уникальное место Киевской области и поделились атмосферными фото в Instagram.

Пара побывала в окрестностях затопленной Спасо-Преображенской церкви в селе Гусинцы около Ржыщева Киевской области. Они оценили захватывающие виды Днепра и чарующую природу возле уникального храма.

Катя и Юрий не удержались от фото на фоне святыни и показали открывающиеся виды. Ведущая для прогулки с мужем выбрала удобный стильный аутфит в самых трендовых пастельных оттенках сезона: шерстяное пальто-рубашку, комфортные спортивные брюки и массивные белоснежные кроссовки.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов остались в восторге от видом затоленного храма (фото: instagram.com/kosadcha)

"Если нет возможности путешествовать по Европе, путешествуем по окрестностям. Давно собирались съездить в затопленной церкви, вот, наконец, появилась возможность",- поделилась Катя.

"Замечательные туристические места Киевщины! Стоит побывать!" - посоветовал Юрий.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали уникальное живописное место в Киевской области (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Многие поклонники пару успели побывать в этом живописном месте и остались в восторге, другие же начали наперебой советовать посетить другие не менее красочные и атмосферные уголки Украины.

  • Как красиво!
  • Вы классные
  • Спокойствие и красота
  • Красота нереальная!
  • Супер
  • Да, места там волшебные
  • Как сильно мне нравится ваша пара!
  • Юрій, ви з Катериною дуже гарні разом

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свои грибные трофеи.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов