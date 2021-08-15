Осадчая с Горбуновым и Потапом с Каменских с размахом отгуляли на вечеринке Baby shower

Вечеринку Катя и Юрий организовали на заднем дворе своего частного дома в Киевской области. Они красиво украсили поляну, организовав различные локации и даже активности для гостей. Не обошлось без щедрого застолья – сервировка стола была сделана со вкусом и изыском.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов погуляли на Baby shower (фото: instagram.com/kosadcha и instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя блистала в длинном нежном платье с нежным цветочным принтом и пикантным разрезом от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Будущая мама буквально светилась от счастья, она с удовольствием фотографировалась с гостями и даже танцевала, демонстрируя стройные ножки. Катя украсила прическу венком, надела золотые украшения, не обойдя взиманием трендовую многослойность.

Катя Осадчая с гостями повеселились на Baby shower (фото: instagram.com/kosadcha

К слову, на Baby shower счастливые родители и их гости, как правило, узнают пол ребенка, но эту информацию никто из знаменитостей, присутствующих на празднике, не сообщал. Более того, декор и даже десерты были выполнены в золотых тонах, поэтому угадать, кого ждет пара, невозможно.

Потап с Настей на славу погуляли на вечеринке Осадчей и Горбунова

Кстати, очаровательные гостьи вечеринки решили проверить примету – правда ли та, которая выпьет отопьет из бокала беременной, вскоре и сама станет мамой.