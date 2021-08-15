Осадча з Горбуновим і Потапом з Каменських з розмахом відгуляли на вечірці Baby shower

Вечірку Катя та Юрій організували на задньому дворі свого приватного будинку в Київській області. Вони красиво прикрасили галявину, організувавши різні локації і навіть активності для гостей. Не обійшлося без щедрого застілля - сервіровка столу була зроблена зі смаком.

Катя Осадча та Юрій Горбунов погуляли на Baby shower (фото: instagram.com/kosadcha і instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя блищала в довгій сукні з ніжним квітковим принтом і пікантним розрізом від українського дизайнера Юлії Магдич. Майбутня мама буквально світилася від щастя, вона із задоволенням фотографувалася з гостями і навіть танцювала, демонструючи стрункі ніжки. Катя прикрасила зачіску вінком, одягла золоті прикраси, не обійшовши трендову багатошаровість.

Катя Осадча з гостями повеселилась на Baby shower (фото: instagram.com/kosadcha)

До слова, на Baby shower щасливі батьки та їхні гості, як правило, дізнаються стать дитини, але цю інформацію ніхто зі знаменитостей, присутніх на святі, не повідомляв. Більш того, декор і навіть десерти були виконані в золотих тонах, тому вгадати, кого чекає пара, неможливо.

Потап з Настею на славу погуляли на вечірці Осадчої і Горбунова

До речі, чарівні гості вечірки вирішили перевірити прикмету - чи правда те, що та, хто вип'є з келиха вагітної, незабаром і сама стане мамою.