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Осадчая с выгоревшими бровями показала подросший животик в бикини: "так выглядит счастье"

Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая с младшим сыном Ваней в свое удовольствие отдохнула в Турции. Ее мужу Юрию Горбунову пришлось досрочно вернуться в украину, ведь дома его ждала работа, а еще приятное семейное событие – свадьба племянника. А вот без папы маленький Ваня позволил себе порезвиться и даже облил маму водой, что вызвало шуточное негодование у Юрия. Так, телезвезда с мальчиком также вернулись в Киев, где, по ее словам, ничем не хуже, чем на курорте.

На странице в Instagram на показала фото из бассейна, на котором позирует в бикини и демонстрирует заметно подросший животик.

Катя запечатлена без грамма макияжа – она выглядит максимально естественно и не боится показывать свои маленькие несовершенства которые есть у всех.

"Вигорівші брови, тонна кавуна і кілометри відкритої води - відпустка вдалася", - коротко резюмировала Катя.

Катя поделилась фото без макияжа (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники заверили ведущую, что она выглядит отлично и особое положение ее украшает еще больше.

  • Какая же вы красотка. Беременность вам к лицу
  • Катя, ты так красива в особом положении
  • Такая настоящая
  • Катюня, у Вас такие красивые, живые, умные глаза, что никто не увидел выцветов бровей! И, вообще, Вы - красавица во всех отношениях!
  • Очень натурально красивая и естественная
  • Катюша! Такая нежная! Естественная красота!
  • Так выглядит счастье
  • Как приятно видеть естественность у женщины
  • Спасибо ,что вы не пытаетесь себя приукрасить, вы просто замечательная

В Stories она опубликовала забавное фото с сыном, который возится на лужайке возле дома с машинкой, и показала свои маленькие домашние летние радости.

Катя показала радости сына и собственное вдохновение (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее Катя Осадчая рассказала о том, что успела за лето благодаря "ускорителю" внутри.

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Катя Осадчая