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Осадча з вигорілими бровами показала помітний животик в бікіні: "так виглядає щастя"

Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча з молодшим сином Ванею в своє задоволення відпочила в Туреччині. Її чоловікові Юрію Горбунову довелося достроково повернутися в Україну, адже вдома його чекала робота, а ще приємна сімейна подія – весілля племінника. А ось без тата маленький Ваня дозволив собі попустувати і навіть облив маму водою, що викликало жартівливе обурення у Юрія. Так, телезірка з сином також повернулися до Києва, де, за її словами, нічим не гірше, ніж на курорті.

На сторінці в Instagram на показала фото з басейну, на якому позує в бікіні і демонструє помітно підрослий животик.

Катя відображена без грама макіяжу - вона виглядає максимально природно і не боїться показувати свої маленькі недосконалості, які є у всіх.

"Вигорівші брови, тонна кавуна і кілометри відкритої води - відпустка вдалася", - коротко резюмувала Катя.

Катя поділилася фото без макіяжу (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники запевнили ведучу, що вона виглядає відмінно і особливе становище її прикрашає ще більше.

  • Яка ж Ви красуня. Вагітність вам личить
  • Катя, ти така красива в особливому становищі
  • Така справжня
  • Катюня, у Вас такі красиві, живі, розумні очі, що ніхто не побачив вицвілих брів! І, взагалі, ви - красуня в усіх відношеннях!
  • Дуже натурально красива і природна
  • Катюша! Така ніжна! Природна краса!
  • Так виглядає щастя
  • Як приємно бачити природність у жінки
  • Спасибі, що ви не намагаєтеся себе прикрасити, ви просто чудова

У Stories вона опублікувала кумедне фото з сином, який возиться на галявині біля будинку з машинкою, і показала свої маленькі домашні літні радості.

Катя показала радості сина і власне натхнення (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча розповіла про те, що встигла за літо завдяки "прискорювачу" всередині.

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Катя Осадча