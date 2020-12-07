Ощутила, что мне нужен кусок мяса: Санта Димопулос откровенно рассказала о своей диете

Победительница проекта "Танцы со звездами 2020" Санта Димопулос откровенно рассказала, какой нелегкой ценой досталась ей победа в проекте. Изнуряющие бесконечные репетиции, стресс, волнение, травмы - звезда поделилась самым сокровенным в интервью для INSIDER.UA.

Санта призналась, что проекта она считала, что ничто не может в значительной степени повлиять на ее внутреннее спокойствие или разбалансировать ее эмоциональное состояние. Но нагрузки на танцевальном проекте были такие огромные, что физическое переутомление сделало свое дело.

Чтобы чувствовать себя хорошо, Санта регулярно ставила витаминные капельницы и медитировала дома. Благодаря первому, Димопулос даже перенесла бессимптомно коронавирус. Также певица ведет здоровый образ жизни, что тоже придает Санте сил, она призналась, что любит простую пищу и не любит, когда на тарелке лежит "изысканный ребус". Также звезда раньше была вегетарианкой, но отошла от этой идеи.

"Для меня настоящая живая еда – это каши, овощи, зелень, отварное мясо, яйца, рыба. В своей жизни я успела побывать вегетарианкой – я не ела мяса ровно столько, сколько чувствовала, что мне сейчас оно не нужно.

В какой-то момент я ощутила, что мне нужно съесть кусок мяса – и я с удовольствием это сделала. Я никогда не буду сидеть и спорить о том, что правильно питаться именно так, а вот так – нет. Я считаю, важно уметь разговаривать с собой и слышать себя. Не подумайте, что я сумасшедшая. Ты сам всегда знаешь, что для тебя лучше. Я бы не стала выбирать диету, ориентируясь на моду", - рассказала Санта.

Санта Димопулос рассказала о своей диете (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Напомним, что Илона Гвоздева призналась, кого считает главными победителями Танцев со звездами.