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Ослепительна: Тина Кунаки похвасталась роскошной грудью в соблазнительном платье

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Венеция, Вторник 07 сентября 2021 22:22
Ослепительна: Тина Кунаки похвасталась роскошной грудью в соблазнительном платье Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тина Кунаки стала еще одной гостьей Венецианского кинофестиваля. Там модель показала несколько образов, которые подчеркнули ее совершенную фигуру.

Модель и жена Венсана Касселя выглядит столь соблазнительно, что фанаты не смогли сдержать слов восторга.

Один из образов Тины составили серебристое платье с принтом питона, изысканная обувь и множество драгоценностей. Модели сделали высокую укладку, а также яркий макияж. Судя по снимкам в блоге звезды, она сама была в восторге от такого аутфита. Тина сделала массу селфи и буквально не могла оторваться от зеркала.

Ослепительна: Тина Кунаки похвасталась роскошной грудью в соблазнительном платьеОслепительна: Тина Кунаки похвасталась роскошной грудью в соблазнительном платьеОслепительна: Тина Кунаки похвасталась роскошной грудью в соблазнительном платьеТина Кунаки на Венецианском фестивале (фото: instagram.com/tinakunakey)

Второй выход Кунаки был запланирован в качестве лица Armani beauty. В этот раз модели подобрали классическое черное платье с внушительным декольте, которое едва сдерживало пышную грудь красавицы. Завершили лук макияж в коричневых тонах, блестящие красные губы и изумрудные серьги. Своим росокшным внешним видом юная супруга Венсана Касселя просто покорила фанатов. Они засыпали девушку комплиментами и восторженными комментариями. А вот муж красавицы вновь не стал выражать публично свою любовь.

Напомним, поведение супругов в последнее время вызывает у поклонников пары подозрения. Некоторые считают, что их длительные командировки порознь - звоночек, что между влюбленными не все в порядке.

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