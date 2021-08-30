ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полуголая в бассейне: Тина Кунаки свела с ума роскошным телом в бикини

Новина українською →
Понедельник 30 августа 2021 21:21
Полуголая в бассейне: Тина Кунаки свела с ума роскошным телом в бикини Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тина Кунаки последние летние деньки проводит на отдыхе. Модель не упускает возможности позагорать, поплавать и сделать несколько эффектных снимков в бикини.

Новый пост она сделала максимально горячим.

Тина позирует в бассейне в ярко-розовом бикини с золотистыми цепочками вместо бретелек. Модель сделала несколько фото, а также видео. Молодая жена Венсана Касселя не стала делать макияж, волосы намокли от купания, а тело стало практически шоколадного оттенка… Стройная и в то же время с формами фигура модели свела сеть с ума.

"Ты просто огонь", "Вау", "Королева", "Нереальная женщина", "Идеал", "И Бог создал Тину", "Ты моя любимая девочка", - взорвалась сеть комментариями.

Полуголая в бассейне: Тина Кунаки свела с ума роскошным телом в бикиниПолуголая в бассейне: Тина Кунаки свела с ума роскошным телом в бикиниТина Кунаки на новых фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, Венсан Кассель в этот раз не стал комментировать кадр. Хотя обычно он не упускает возможности восхититься молодой женой. Вполне возможно, что слухи о неполадках в паре действительно имеют место быть. Все началось с того, что пара много времени проводит отдельно и крайне редко появляется вместе. Тина даже несколько раз летала отдыхать одна. По некоторым источникам, даже брак пары висит на волоске.

В то же время третью годовщину свадьбы они оба отметили трогательными постами. Как Венсан, так и Тина постарались выразить друг другу всю любовь.

Читайте LITE в Google News
Тина Кунаки Венсан Кассель Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Учебный год по новым карантинным правилам: учителям придется ходить в щитках
Учебный год по новым карантинным правилам: учителям придется ходить в щитках